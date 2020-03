Realizador Pedro Costa é um dos destaques de festival de cinema francês

Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro das principais obras do realizador português Pedro Costa vão ser exibidas no festival francês Cinema ​​​​​​​du Réel, em Paris, entre os dias 13 e 31 de março.

Este ano, o Cinema du Reel, uma mostra internacional de cinema documental que decorre anualmente em Paris, não só vai estar presente no Centro Pompidou, como vem sendo habitual, mas também no recém-inaugurado Jeu de Paume, um pavilhão no jardim das Tulherias que agora acolhe um museu de fotografia moderna. Pedro Costa vai estar presente nos dois pólos: primeiro com sessões especiais durante o festival, onde quatro das suas obras vão ser exibidas, de 13 a 22 de março; e, num segundo tempo, de 24 a 31 de março, com "carta-branca" para nove sessões que vão contar com filmes seus, mas também com obras de outros realizadores.

Leia mais em LusoJornal