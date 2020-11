Realizadores da diáspora participam no Festival de Curtas de Macau

Hoje às 14:28 Facebook

Cinco filmes de Portugal e do Brasil integram as listas finalistas do Festival Internacional de Curtas de Macau, informou a organização do evento, que decorre de 1 a 8 de dezembro.

O documentário e a ficção dos realizadores Tomás Barão da Cunha e Rodrigo Tavares, respetivamente, representam Portugal na competição. Guy Charnaux, Lucas H. Rossi Dos Santos, Henrique Amud, Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker são os representantes brasileiros no evento.

O festival é organizado pelo Creative Macau - Centre For Creative Industries e Instituto dos Estudos Europeus de Macau, com o apoio do Governo local, realizado com produções locais e internacionais, centrando-se em duas competições: shorts e volume, lançadas anualmente em março.

