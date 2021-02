Realizadores portugueses mostram valor no Festival de Berlim

Hoje às 13:32 Facebook

Filmes de Diogo Costa Amarante, Susana Nobre, Ana Vaz e Welket Bungué, bem como duas outras coproduções portuguesas, foram selecionados para secções oficiais do Festival de Cinema de Berlim, incluindo a competição de curtas-metragens.

Na competição de curtas-metragens estão os filmes "Luz de Presença", de Diogo Costa Amarante, e "Nanu Tudor", obra da realizadora moldava Olga Lucovnicova com coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria.

Trata-se da terceira vez que Diogo Costa Amarante compete no festival, depois de ter estado nomeado em 2014, com "As rosas brancas", e em 2017 com "Cidade pequena", obra com a qual venceu o Urso de Ouro de Melhor Filme, o prémio máximo do festival de Berlim.

