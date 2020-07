Rede Ensino de Português no Estrangeiro reúne esta semana

Hoje às 13:28 Facebook

O 5.º encontro da rede Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) decorre esta quarta-feira e quinta-feira, dias 22 e 23 de julho, presencialmente, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e por inscrição online.

O encontro vai refletir sobre as mudanças nas formas de ensinar e aprender que a pandemia de covid-19 impôs, nomeadamente na migração para o ensino digital e à distância. Vão ser também partilhadas as melhores soluções encontradas em cada contexto e projetados os cenários para o próximo ano letivo, tendo como objetivo a otimização das redes cooperativas instituídas entre as coordenações de ensino dos vários países e entre os docentes dos vários níveis de ensino.

