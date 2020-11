Rede Global da Diáspora dá incentivo monetário a associações que registem portugueses

Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rede Global da Diáspora, uma plataforma promovida pela Fundação AEP com apoio do Portugal 2020, criou um incentivo monetário para estimular as associações comunitárias a convidarem portugueses expatriados e lusodescendentes a participarem no projeto.

Como explicou o responsável, Miguel Peixoto, durante um evento de apresentação da rede, as associações vão receber um euro por cada novo membro que se registe através de um convite individualizado. O mínimo para receber este incentivo é 250 membros, equivalendo a um donativo de 250 euros.

Leia mais em LusoJornal