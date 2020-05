Registo de nascimento pela internet pode vir a ser alargado às comunidades

Hoje às 14:11 Facebook

O Governo português criou um serviço de pedido online de registo de nascimento, mas o dispositivo apenas se aplica aos nascimentos ocorridos em Portugal e não aos portugueses residentes no estrangeiro. No entanto, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas reconhece que "a possibilidade de alargamento deste procedimento aos filhos de cidadãos nacionais nascidos no estrangeiro está a ser avaliada".

O objetivo desta medida é "criar condições para que os pais não tenham de deslocar-se a uma conservatória para registar o seu bebé, serviço que atualmente é assegurado, mas apenas em casos urgentes, mediante agendamento prévio, de acordo com as medidas de combate ao surto da covid-19, definidas pelo Governo para a área governativa da Justiça", lê-se no comunicado do Ministério da Justiça, divulgado quando o dispositivo foi criado, em início de abril.

O serviço "Nascer Cidadão" está disponível ​​​​​​​online, possibilitando que os pais façam o registo de nascimento dos seus bebés, desde casa, sem quaisquer deslocações. Ora, se o dispositivo existe em Portugal, poderia ser de grande importância para os portugueses residentes no estrangeiro, que assim poderiam evitar deslocar-se aos postos consulares para o registo de nascimento, até porque muitos deles têm de fazer várias centenas de quilómetros.

