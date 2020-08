Regresso às aulas: "Pais têm uma grande responsabilidade na proteção da covid-19 nos filhos"

Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria e uma pediatra portuguesa explicam as prioridades na prevenção do vírus no começo do ano letivo, nas escolas e em casa.

"As crianças e os adolescentes têm de regressar às escolas", defendem os pediatras luxemburgueses e portugueses justificando que as consequências de continuarem em casa podem ser mais sérias do que os riscos da infeção pelo novo coronavírus.

Patrick Theisen, presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria e Cristina Camilo, presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos, da Sociedade Portuguesa de Pediatria realçam que a "aprendizagem em ambiente próprio é fundamental", e que os mais novos "necessitam de socializar e do contacto social com outras crianças e adolescentes".

Leia mais em Contacto