Reinício progressivo do atendimento presencial nos postos consulares em França

A Embaixada de Portugal em França emitiu um comunicado relativo ao reinício progressivo do atendimento presencial ​​​​​​​dos postos consulares, no qual revela a convicção de que o mesmo aconteça no próximo dia 11 de maio, se for estabelecido o progressivo fim do confinamento, tal como está previsto.

"Como é do conhecimento geral, as autoridades francesas estabeleceram, caso as condições sanitárias relativas à epidemia da Covid-19 o possibilitem, que a partir do próximo dia 11 de maio vai ser posto fim, de forma progressiva, ao confinamento atualmente em vigor. Neste cenário, a Embaixada de Portugal em Paris, em estreita coordenação com os Consulados-Gerais em Paris, Lyon, Marselha, Bordéus, Estrasburgo e o Vice-Consulado em Toulouse, prevê que o início da normalização do funcionamento dos serviços consulares portugueses em França possa ter também lugar a partir daquela data", lê-se no comunicado emitido pela Embaixada de Portugal em França.

