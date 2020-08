Reino Unido: regresso às aulas no mundo pós-covid-19

Hoje às 12:40 Facebook

No Reino Unido estudam pessoas de todo o mundo, incluindo luxemburgueses e portugueses. As universidades ensaiam o regresso às aulas no meio das incertezas da pandemia, tentando misturar aulas presenciais com mais online.

"Voltar à universidade a tempo inteiro será definitivamente um desafio". Sandra Patrícia, original de Castelo de Paiva, está a estudar Gestão na Universidade de Derby. O terceiro ano do curso, por força da pandemia, será muito diferente do que está habituada. Queixa-se de falta de comunicação por parte da instituição que frequenta.

Sandra Patrícia assegura: "Por incrível que pareça, ainda não nos foi dada muita informação relativamente às regras de funcionamento para o próximo ano letivo. Foi-nos dito que iríamos ter uma educação híbrida, sendo que a maioria dela das aulas serão virtuais e teremos apenas aulas presenciais com grupos mais pequenos. Seminários e aulas com várias turmas vão ser online para que não estejam muitos alunos juntos na mesma sala".

