Relatório destaca papel crucial das diásporas na gestão das migrações

As diásporas têm um papel crucial na gestão das migrações e devem ser "ativamente envolvidas" no planeamento político e nas decisões dos estados, defende um relatório, da autoria do Deputado socialista eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Paulo Pisco.

"O papel das diásporas na gestão das migrações é crucial", sustenta o relatório "Uma Política Europeia para as Diásporas", cuja versão preliminar foi apresentada, esta segunda-feira, na Comissão das Migrações e Refugiados do Conselho da Europa.

O documento adianta que os migrantes são muitas vezes confrontados com obstáculos administrativos, burocráticos e financeiros, bem como com a "perceção errónea de «perigo» com que são rotulados". "É essencial «desintoxicar» esta perceção negativa da migração e valorizar as vantagens que os migrantes podem representar para as nossas sociedades", prossegue.

