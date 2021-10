Remessas dos emigrantes subiram 1,8% em agosto, para 308 milhões de euros

Hoje às 12:30 Facebook

As remessas dos emigrantes subiram 1,8% para 308 milhões de euros em agosto, enquanto as verbas enviadas pelos estrangeiros em Portugal subiram 7,2%, para 48,2 milhões, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

De acordo com a atualização dos dados relativos a agosto, já disponível no site do regulador financeiro, os emigrantes portugueses enviaram 308,07 milhões de euros em agosto, o que representa uma subida de 1,79% face aos 302,6 milhões enviados no mesmo mês do ano passado.

