Segundo dados do Banco de Portugal, em 2019, entraram no país 3.604 milhões de euros em remessas de emigrantes, valor mais elevado do que o observado em 2018 (mais 1.1%). Confirma-se, assim, a tendência geral de crescimento, registada desde 2010.

O valor de remessas atingido em 2019 é, em termos nominais, o mais alto da era do euro. Na série em análise, só em 2001, ainda antes da introdução do euro, foi superado aquele valor (3.736 milhões de euros).

