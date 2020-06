Repatriados da Venezuela agradecem a Portugal

Hoje às 14:30 Facebook

Vários portugueses agradeceram a Portugal por ter organizado o voo que este sábado repatriou 181 conterrâneos que ficaram retidos na Venezuela devido à covid-19, sublinhando que pensam regressar em breve a Caracas para continuar a investir "cá e lá".

"Vou com um nó na garganta, porque lamentavelmente tenho que ir, mas regressarei (...) A Venezuela é uma terra abençoada que nos marca e a partida é sempre triste", assegura Aleixo Vieira. Para o empresário madeirense, com o voo de repatriamento, "Portugal, as autoridades portuguesas na Venezuela, as autoridades portuguesas de Portugal e as autoridades venezuelanas estão de parabéns".

"Foi um esforço conjunto de forças. A comunidade precisava deste voo. Há muitas pessoas que têm urgência para estar com as suas famílias, tratar da saúde, assuntos de trabalho e de estudos", frisa Aleixo. O empresário explicou que o ambiente na Venezuela "está muito calmo, tranquilo, nota-se muita segurança" e que as autoridades locais "têm feito um excelente trabalho para conter" o novo coronavírus.

