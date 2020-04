Repatriamento de portugueses em Cabo Verde sem data marcada

Hoje às 14:00 Facebook

A Embaixada de Portugal em Cabo Verde divulgou, em comunicado, que pelo menos até sábado, dia 2 de maio, não haverá voos de repatriamento de cidadãos nacionais retidos no arquipélago devido à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde refere que "tem vindo a envidar todos os esforços para encontrar soluções de repatriamento para os cidadãos portugueses não-residentes em Cabo Verde", como viajantes e turistas, residentes em Portugal, que permanecem "retidos em virtude do cancelamento dos seus voos de regresso". "Porém, continuam a não estar autorizados os voos de repatriamento a partir de Cabo Verde, nem deverão ser autorizados antes do fim do estado de emergência (neste momento até 2 de maio), pelo que não nos é possível, para já, prestar informações mais concretas", lê-se no comunicado, em que a embaixada solicita ainda o contacto de todos os portugueses no arquipélago nesta situação.

