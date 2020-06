Restaurante português em Nova Iorque entregou 1750 refeições a profissionais de saúde

Hoje às 15:24 Facebook

Quando em meados de março a pandemia da covid-19 obrigou o português Pascal de Sousa a encerrar o seu espaço de restauração em Mineola, nos Estados Unidos, o empresário decidiu não ficar de braços cruzados e começou uma campanha de entrega de refeições grátis a profissionais de saúde. No total, foram distribuídas 1750 refeições.

"Pensei: porque não dar uma ajuda ao pessoal médico e hospitalar?", reconhece Pascal de Sousa, proprietário do Madeira Sports Café. "O nosso objetivo era entregar até 1500 refeições grátis ao NYU Winthrop Hospital e ao Nassau University Medical Center", explica o português. Feitas as contas, da cozinha de Pascal saíram 400 refeições para o Nassau University Medical Center e as restantes, do total de 1750, para o Winthrop. O português fez ainda chegar, à parte, uma centenas de refeições à 3.ª Esquadra da Nassau County Police, em Wilson Park.

"Podia ter feito muito mais. Todos nós podíamos ter feito mais, mas fico com a impressão de missão cumprida", garante Pascal de Sousa. "Resta-me agora agradecer a todos os meus clientes e aos patrocinadores que, neste momento tão difícil, se juntaram a esta campanha para ajudar."

