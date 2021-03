Ryanair anuncia novas rotas a partir de Portugal

Hoje às 14:03 Facebook

A Ryanair anunciou esta semana que vai abrir duas novas rotas para Portugal no verão, Lisboa-Colónia e Faro-Belfast, e prevê operar um total 121 rotas na Europa e 595 voos durante a época alta.

O presidente executivo da companhia aérea low cost afirmou, em conferência de imprensa, que se trata de "uma aposta e uma mensagem de esperança e confiança no regresso das viagens para este verão".

Os planos da Ryanair para o verão incluem operar 121 rotas, incluindo as novas Lisboa-Colónia (Alemanha), com dois voos semanais, e Faro-Belfast (Irlanda do Norte), com voos diários, bem como realizar 595 voos semanais.

