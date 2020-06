Ryanair volta a voar do e para o Luxemburgo a partir de 1 de julho

Hoje às 15:06 Facebook

A Ryanair anunciou esta segunda-feira, através de comunicado, que vai estabelecer mais de 10 ligações do e para o Luxemburgo a partir do dia 1 de julho, no âmbito do programa de Verão 2020.

No momento em que o Luxemburgo se prepara para receber visitantes estrangeiros, a companhia aérea irlandesa low cost incentiva os turistas a aproveitarem a oportunidade para planear as férias de verão, celebrando o êxito da Europa na superação de um dos seus momentos mais difíceis.

Os cidadãos europeus poderão agora voltar a viajar a preços mais acessíveis no Grão-Ducado, ao mesmo tempo que os luxemburgueses passarão a poder desfrutar das ligações aéreas para Portugal, Espanha e Itália, entre outros países.

