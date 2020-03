Saiba como funcionam os novos centros de despiste da Covid-19 no Luxemburgo

Hoje às 16:59 Facebook

O governo luxemburguês revelou, esta quinta-feira, em pormenor, como vão funcionar os quatro centros de cuidados avançados (CSA, na sigla francesa) criados no Luxemburgo para dar resposta aos doentes infetados com a Covid-19.

As novas estruturas situam-se na LuxExpo (cidade do Luxemburgo, Kirchberg), na sala de espetáculos Rockhal (Esch-sur-Alzette/Belval), na Däichhal (Ettelbruck) e no centro cultural de Grevenmacher, em funcionamento a partir sexta-feira. As unidades vão estar abertas todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8 e as 20 horas.

