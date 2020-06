Saiba como o 10 de Junho vai ser comemorado na Europa

Hoje às 15:49 Facebook

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância. Atendendo à situação excecional com que o mundo se depara, foi necessário adaptar as comemorações da rede ao contexto de restrições vivido na maior parte dos países.

Apesar das limitações impostas pelo momento, são vários os países que procuram assegurar a celebração do Dia de Portugal ao maior número possível de portugueses e lusodescendentes. Alguns postos europeus da rede diplomática portuguesa vão assinalar as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com iniciativas culturais de âmbito local.

