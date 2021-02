Saiba quais as condições necessárias para transportar doentes covid-19 para o Luxemburgo

Hoje às 15:58 Facebook

Se vier a ser acionada a oferta de ajuda do Grão-Ducado, a Luxembourg Air Rescue está preparada para responder e explica quais as condições necessárias para transportar este tipo de doentes, entre dois países que distam mais de 2000 km entre si.

Portugal está a receber ajuda da Alemanha e, ao que tudo indica, pode vir a receber também da Áustria. Estes são os países cujo contacto com as autoridades portuguesas já foi confirmado. Mas o apoio do exterior pode não se esgotar apenas nestes dois Estados-membros da União Europeia. Espanha ofereceu ajuda esta terça-feira, e no dia anterior, segunda-feira, a ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, afirmou, em conferência de imprensa, que o Governo está "a trabalhar com vários países em várias hipóteses de solução".

