Salão do Imobiliário Português em Paris vai ser 100% online em ano de pandemia

Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O InPortugal - Salão de Imobiliário e Investimento em Paris vai ter este ano uma edição inteiramente virtual, de 22 a 24 de setembro, para expandir a oferta aos quatro cantos do mundo, anunciou a organização do evento.

O histórico Salão do imobiliário e do turismo português, criado pela Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP), que habitualmente se realiza em Paris, celebra este ano a 9.ª edição e já se tornou numa "referência incontornável da promoção do imobiliário português em França e na Europa, particularmente na Bélgica, no Luxemburgo e na Suíça", lê-se no comunicado.

Nesta edição especial online, num contexto de pandemia de covid-19, o InPortugal vai alargar o público-alvo a mercados anglófonos (Reino Unido, Irlanda, Holanda e Estados Unidos) e propor uma programação variada de mais de 40 videoconferências em direto sobre imobiliário, investimento, fiscalidade, mobilidade e lifestyle.

Leia mais em LusoJornal