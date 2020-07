Salão InPortugal este ano vai ser em formato digital

Hoje às 13:33 Facebook

O salão InPortugal, maior feira de imobiliário e turismo de Portugal em França, vai decorrer virtualmente este ano, devido à "incerteza" que envolve a indústria de eventos em tempos de pandemia.

"A decisão surgiu naturalmente com a incerteza que envolve a indústria dos eventos e as plataformas virtuais têm desenvolvido várias opções que vêm acelerar a adoção por parte dos visitantes deste tipo de relações desmaterializadas", reconhece o diretor do InPortugal, Ricardo Simões. O salão deveria ter acontecido em maio mas, devido à covid-19, foi adiado para setembro, inicialmente ainda numa versão presencial.

Agora, a feira de imobiliário português em França optou definitivamente por um formato virtual que, segundo a organização, não deve impedir a concretização de negócio entre visitantes e expositores. "A ideia é a mesma, o formato é que é diferente. Com a pandemia, toda a população passou a adotar comportamentos digitais que antes da pandemia podiam encontrar alguma resistência. Este é o formato, com as condições que estamos a viver, possível", indica o diretor.

