Saldo migratório de portugueses no Luxemburgo continua em queda

O dado não é novo, mas aparece esta quarta-feira confirmado num novo boletim do STATEC, serviço de estatísticas governamentais luxemburguês: o saldo migratório dos portugueses no Luxemburgo continua a descer.

O novo estudo do Instituto Nacional de Estatística STATEC, sobre a migração, mostra que, em 2019, o saldo migratório dos portugueses, isto é, a diferença entre o número de cidadãos lusos que entram no país e o número daqueles que saem, foi de 982. O número fica bastante abaixo do pico de 3.900 verificado em 1974, e é também inferior ao saldo migratório dos franceses, que, no ano passado, se ficou pelos 1.637.

