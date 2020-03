Hoje às 14:13 Facebook

O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, declarou esta terça-feira o estado de emergência em saúde, em todo o território nacional, por causa do surto do novo coronavírus, que não tem ainda casos registados no país.

O chefe de Estado são-tomense justifica a declaração do estado de emergência em saúde com "a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controlo e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública".

