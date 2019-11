São Tomé e Príncipe é o primeiro país lusófono a receber apoio para turismo

Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

São Tomé e Príncipe vai ser o primeiro país lusófono a receber apoio para investimentos sustentáveis no setor do turismo em países emergentes, como forma de potenciar o crescimento e criação de emprego, foi esta quinta-feira anunciado.

A iniciativa é do IFC (International Finance Corporation), organização membro do Banco Mundial, e da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (Sofid), que se comprometem a "analisar oportunidades de investimento do setor privado para projetos de turismo nos países africanos lusófonos".

Este apoio ficou definido no memorando de entendimento assinado no evento "Dias das Multilaterais", que decorreu em Lisboa, o qual se associa à internacionalização do programa Revive para os países lusófonos africanos.

O Revive é uma iniciativa do Governo português com o objetivo de "promover o restauro do património público português com interesse cultural, histórico e arquitetónico e permitir a sua utilização para atividades de turismo", informou a Sofid.

O vice-presidente do IFC para a África e Médio Oriente, Sérgio Pimenta, citado numa nota à comunicação social, hoje divulgada, sublinha o "estreitar de relações com a Sofid para o apoio a investimentos privados em mercados emergentes".

"O turismo pode aportar grande impacto no desenvolvimento: é o segundo maior criador de emprego e pode aumentar a inclusão e emprego e gerar contribuições fiscais significativas para os governos", acrescentou.

A administradora da Sofid, Marta Mariz, também citada no mesmo comunicado, disse acreditar no impacto do setor, "nomeadamente na criação de emprego e na cadeia de fornecimento local".