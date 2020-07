SATA retoma ligações com EUA, Canadá, Alemanha e Cabo Verde

Hoje às 14:10 Facebook

A Azores Airlines, do grupo SATA, retoma esta quarta-feira as ligações aéreas internacionais com quatro destinos, operação interrompida desde 22 de março na sequência da pandemia de covid-19, revela fonte da companhia aérea.

Em comunicado, a empresa adianta que retoma, "a partir desta quarta-feira, dia 1 de julho" os voos com destino a Boston, nos Estados Unidos da América - onde reside um grande número de emigrantes açorianos -, a Toronto, no Canadá, a Frankfurt, na Alemanha e, mais tarde, em agosto, a Cabo Verde".

