Se for a Portugal este mês tem de respeitar estas medidas

O Governo aprovou no sábado as medidas do estado de emergência que vai vigorar entre esta segunda-feira, dia 9 de novembro, e dia 23 deste mês, prevendo o recolher obrigatório noturno durante a semana nos 121 concelhos de maior risco de contágio, entre outras medidas.

Nestes 121 municípios, onde há "risco elevado de transmissão da covid-19", abrangendo 70% da população residente, ou seja, 7,1 milhões de habitantes em Portugal, incluindo todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, a circulação também estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13 horas de sábado e as 5 horas de domingo e as 13 horas de domingo e as 5 horas de segunda-feira.

