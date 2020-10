Luxemburgo: "Se não és bom a alemão e tens Pereira no apelido, vais diretamente para o técnico"

Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

"Se não és bom a alemão e tens Pereira no apelido, vais diretamente para o técnico, ou outra via, não és encaminhado para o ensino clássico", reconhece Carlos Pato, secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro e professor há 48 anos, atualmente a lecionar na Universidade do Luxemburgo.

Para este dirigente a discriminação dos professores para com os alunos com apelidos portugueses e de outras nacionalidades emigrantes ainda continua a existir, achando que como não dominam corretamente o alemão não conseguirão concluir com sucesso o ensino clássico. "Não faz sentido ser um professor a decidir o futuro escolar e de vida de um aluno de 13 ou 14 anos", vinca Carlos Pato. O correto seria "existir um exame no final do fundamental" para avaliar se o aluno iria para o clássico, técnico ou modular.

Leia mais em Contacto