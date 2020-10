Sindicato da construção civil lança campanha sobre exploração no estrangeiro

Hoje às 13:24 Facebook

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, disse, esta quinta-feira, que acordou com o sindicato que representa a construção civil o lançamento de uma campanha de sensibilização para a exploração de cidadãos portugueses deste setor nos países europeus.

"A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras, Mármores, Pedreiras, Cerâmica e Materiais de Construção de Portugal (STC) acordaram em lançar uma campanha conjunta de sensibilização para este tema e para a importância da mobilidade laboral num contexto de respeito pelos direitos de quem trabalha", lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira. A reunião de Berta Nunes com o presidente do STC, Albano Rodrigues, "teve como tema central a prevenção da exploração laboral de cidadãos nacionais no setor da construção civil em países europeus".

De acordo com o Governo, "a campanha, na esteira de semelhantes ações levadas a cabo com este sindicato, tem início previsto para o final de 2020 e visará sensibilizar os trabalhadores que pretendem emigrar para que, antes da partida, se informem junto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, de um dos diversos Gabinete de Apoio ao Emigrante existentes em municípios ou do STC". A campanha, lê-se ainda na nota, "pretende igualmente informar os cidadãos nacionais de quais as autoridades competentes a que devem recorrer em caso de recrutamento abusivo".

