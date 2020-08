Solidariedade entre portugueses de Londres em tempos de pandemia

Hoje às 13:19 Facebook

Centenas de pessoas estão a beneficiar da ajuda do Centro Comunitário Português em Londres, que está a funcionar como ponto de distribuição alimentar duas vezes por semana a falantes de língua portuguesa e espanhola afetados pela pandemia de covid-19.

O coordenador do Centro Comunitário Português em Londres, Marco Lopes, estima que entre 200 a 300 lusófonos estejam a usar o serviço, que começou em maio e depende do trabalho de vários voluntários para distribuir cestas com produtos todas as segundas e quintas-feiras à tarde.

"Temos ali no quadro quantas famílias, quantos adultos e quantas crianças. Temos este serviço às segundas e quintas, das 15 às 20 horas, aberto aos residentes, desde que tenham necessidade de apoio, tenham rendimentos baixos, estejam desempregados ou se não têm documentos, como é o caso de muitos latinos que trabalham nas limpezas. [No caso dos] mais vulneráveis, eu e mais voluntários dirigimo-nos às suas casas", reconhece.

