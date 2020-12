Suíça retira Portugal da lista dos países de risco. Emigrantes não terão quarentena

Tiago Rodrigues Hoje às 15:26 Facebook

A Suíça retirou Portugal da lista de países de elevado risco de infeção pelo novo coronavírus, o que obrigaria os emigrantes que passassem o Natal e o fim do ano no seu país a uma quarentena obrigatória de dez dias no regresso. A partir deste sábado, os portugueses que cheguem à Suíça já não terão de fazer quarentena.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira pela Embaixada da Suíça em Lisboa. "A partir de 19 de dezembro, as pessoas que entram na Suíça provenientes de Portugal não devem ser colocadas em quarentena", pode ler-se num comunicado da representação diplomática helvética em Portugal.

A decisão da Suíça de incluir Portugal na lista de países de elevado risco de infeção pelo novo coronavírus, anunciada no dia 4, deixou a comunidade portuguesa indignada, porque obrigaria os emigrantes que passassem o Natal e o fim do ano no seu país a uma quarentena obrigatória de dez dias no regresso.

A situação chegou mesmo a provocar o cancelamento de viagens que tinham sido marcadas para a época festiva e começou a circular uma petição para a retirada de Portugal daquela lista, que contou com mais de 11 mil assinaturas.

A medida entrou em vigor na segunda-feira, mas a Embaixada da Suíça em Lisboa anunciou agora que Portugal foi retirado da lista dos países de risco e os emigrantes que cheguem à Suíça a partir deste sábado já não terão de fazer quarentena.