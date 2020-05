Suíça vai abrir todas as fronteiras terrestres exceto com Itália

Hoje às 13:08 Facebook

As fronteiras da Suiça com a França, a Alemanha e a Áustria voltarão a abrir no dia 15 de junho sem restrições, se a situação sanitária e pandémica se mantiver favorável. Assim sendo, a liberdade de viajar para estes três países vai ser restabelecida.

A Suíça fechou acordos com os três países fronteiriços. O anúncio foi feito pela conselheira federal suíça, Karin Keller Sutter, aos seus colegas do conselho federal, após reuniões com os ministros do interior francês, Christophe Castaner, alemão, Horst Seehofer, e austríaco, Karl Nehammer.

