Supermercados portugueses não escaparam à corrida às compras em França

A imposição da quarentena e o agravamento da pandemia da Covid-19 em França levou a uma corrida aos supermercados, incluindo os estabelecimentos que vendem quase exclusivamente produtos portugueses. Muitos deles ficaram sem stock.

"Foi o fim do mundo. No último fim de semana e no início da semana foi uma coisa que nunca se viu. Com 40 anos neste ramo, nunca tinha visto isto", relatou Armindo Teixeira, proprietário dos supermercados Les Halles du Portugal. O empresário português tem duas lojas em Choisy-le-Roi e Saint-Cyr-l"École, na região parisiense, e relatou que, apesar de ter trabalhado muito, não se vive um clima normal no setor alimentar em França: "Uma pessoa trabalha, mas não é com aquele gosto. Há medo, stress e é uma altura um bocado especial".

