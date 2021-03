TAP opera novo voo de repatriamento no Brasil

Hoje às 13:12 Facebook

Um novo voo da TAP autorizado pelo Governo português entre São Paulo (Brasil) e Lisboa vai ser realizado no dia 9 de abril, destinado aos portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal afetados pela suspensão das ligações aéreas devido à covid-19.

De acordo com o Governo português, o voo vai partir no dia 9 de abril, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Lisboa, segundo "as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental, no contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2".

