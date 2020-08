TAP recorda regras para voar para Portugal

Hoje às 12:34 Facebook

Em comunicado, a companhia aérea portuguesa pede a todos os passageiros que, antes de viajarem, confirmem sempre as restrições de viagem e requisitos de entrada, tanto do destino final como da transferência, caso se aplique.

A TAP recorda que, de acordo com disposto pelo Governo Português (cf. Despacho n.º 7595-A/2020, de 31 de julho), todos os passageiros (incluindo cidadãos portugueses, residentes em Portugal e seus familiares) de voos de países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen terão de apresentar antes do embarque, comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV -2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, ou ser-lhes-á negado o embarque.

