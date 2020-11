TAP reforça rotas no Natal e Ano Novo

Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A TAP prevê operar cerca de 30% da sua capacidade em novembro e dezembro e reforçou as rotas com maior procura no Natal e Ano Novo, mas a operação fica "muito aquém" da anterior à pandemia.

"Reforçámos as rotas com maior procura nesta época [Natal e Ano Novo], ficando a operação, ainda assim, muito aquém da que se registava antes da pandemia", referiu o presidente executivo da companhia, Ramiro Sequeira, numa mensagem enviada aos trabalhadores, que dá conta da divulgação da segunda "factsheet" operacional (documento com informação operacional), que a TAP começou a disponibilizar em outubro, com informação atualizada sobre a pandemia e projeções e estudos sobre a indústria a nível mundial, bem como o respetivo impacto na sua operação.

Leia mais em Bom Dia