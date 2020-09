TAP retoma voos regulares para Luanda esta segunda-feira

Hoje às 13:38 Facebook

A TAP anunciou que vai retomar os voos regulares entre Portugal e Angola, a partir desta segunda-feira, data em que o Governo angolano reabre o espaço aéreo a voos internacionais.

Num comunicado, a transportadora aérea precisa que a operação regular da TAP inclui três voos semanais, às segundas, quartas e sextas, com saída de Lisboa às 13 horas e 55 e no sentido inverso, com saída de Luanda às 23 horas e 20.

A TAP lembra ainda que nunca deixou de fazer voos entre Portugal e Angola, já que ao longo dos últimos meses efetuou vários voos de repatriamento entre os dois países.

