Teledisco realizado por portugueses conquista prémio na Suíça

O teledisco realizado pelos videoartistas portugueses Henrique Vilão, Luis Ales e Tiago Damas para o single "Un peu de temps", dos Grand Pianoramax, foi distinguido no festival de cinema Solothurner Filmtage como um dos cinco melhores videoclipes suíços do ano.

O teledisco foi feito para o lançamento de "Past Forward", novo álbum do duo suíço Grand Pianoramax, composto pelo pianista Leo Tardin (que já colaborou com Erik Truffaz, Enrico Rava, Maria João, Paula Oliveira e outros músicos portugueses) e pelo baterista Dom Burkhalter, que neste tema contam com a colaboração do cantor Gaspard Sommer.

