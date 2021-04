Termas do Porto e Norte querem conquistar os emigrantes

Hoje às 14:24 Facebook

Levar a mensagem às comunidades portuguesas, espalhadas pelo mundo, da renovada oferta termal do Turismo do Porto e Norte, é o objetivo principal do wellnessbinar "Um inspirador (re)encontro das Comunidades Portuguesas com os Saberes e Sabores do Porto e Norte de Portugal", que teve lugar esta quarta-feira, nas redes sociais.

A ação visa valorizar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e é promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, pela Associação de Termas de Portugal e pela Associação Internacional de Lusodescendentes, para dar a conhecer a recém-criada marca Termas do Porto e Norte. Trata-se de uma das grandes apostas do Turismo Porto e Norte para o período pós-confinamento, junto do denominado mercado da saudade.

"Decidimos investir na promoção das experiências termais da nossa região, enfatizando nesta fase o produto como potenciador de saúde e bem-estar, vertentes que serão seguramente muito valorizadas pelos turistas nos tempos mais próximos", considera Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.

