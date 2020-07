Teste obrigatório para passageiros dos voos Luanda-Lisboa

Hoje às 13:19 Facebook

O Consulado de Portugal em Luanda, Angola, está a recomendar a todos os que viajem da capital angolana para Portugal que façam testes laboratoriais de "despiste da infeção por SARS-CoV-2" antes de voarem.

Num comunicado publicado no site do consulado, as autoridades portuguesas recordam que, além dos cidadãos com residência na União Europeia e no espaço Schengen, "será igualmente permitida a entrada de nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias, de acordo com o princípio da reciprocidade". Na mesma nota, é ainda referido que "os casos devem ser validados pelo Consulado Geral de Portugal em Luanda, através do envio do pedido para consulado.luanda@mne.pt".

"Por razões de controlo sanitário, passou a ser exigido a todos os passageiros destes voos a apresentação de um comprovativo de teste laboratorial para despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em território nacional", indica o Consulado de Portugal.

