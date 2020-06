Transfronteiriços continuam em teletrabalho "até nova ordem"

Hoje às 14:44 Facebook

Com as normas e prazos do teletrabalho suspensas, os transfronteiriços ainda não têm permissão para voltar aos escritórios. "Até nova ordem", os trabalhadores luxemburgueses que vivem do outro lado da fronteira podem manter-se em teletrabalho.

Desde 14 de março que os acordos com a Bélgica, França e Alemanha suspenderam o limite do número de dias de teletrabalho imposto aos transfronteiriços. Na prática, o prazo máximo de 29 dias para os franceses, 24 para os belgas e 19 para os alemães, que vigorou até fevereiro, deixou de ser contado.

Assinados em tempos de crise, os acordos que previnem a dupla tributação e mantêm os impostos dos transfronteiriços no Grão-Ducado, são lei "até decisão contrária". Em vigor até 30 de junho, o pacto assinado com os belgas pode ser prorrogado mensalmente "se ambas as autoridades competentes acordarem por escrito pelo menos uma semana antes do início do mês".

