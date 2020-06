Transavia France retoma voos para Portugal

Hoje às 14:00 Facebook

A Transavia France anunciou que vai retomar os voos para Portugal, a partir do dia 15 de junho, de Lyon e Nantes para Faro, Porto e Lisboa, estando as ligações de Paris e Montpellier previstas para dia 26.

Em comunicado, a companhia aérea "low-cost" do grupo Air France-KLM referiu que a partir de 15 de junho "abrirá as suas primeiras ligações para Portugal (Faro, Lisboa e Porto) de Lyon e Nantes e, a partir de 26 de junho, de Paris-Orly e Montpellier".

A empresa indicou ainda que "os voos serão retomados progressivamente em função do levantamento das restrições nas fronteiras" e que "a partir de 26 de junho novos destinos e rotas serão propostos aos passageiros em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Irlanda e Islândia". A companhia aérea indica também que "a ampliação progressiva e com precaução do programa de voos está sujeita à evolução da epidemia em cada país".

