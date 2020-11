Três lusodescendentes reeleitos para o congresso norte-americano

Hoje às 14:06 Facebook

O republicano Devin Nunes e os democratas Jim Costa e Lori Loureiro Trahan foram reeleitos para a Câmara dos Representantes do congresso norte-americano, confirmando as projeções sobre a eleição desta terça-feira, dia 3 de novembro.

Enquanto Lori Loureiro Trahan manteve o seu lugar pelo 3.º distrito de Massachussetts, onde não teve opositor, o lusodescendente Jim Costa obteve uma maioria muito expressiva no 16.º distrito da Califórnia, conquistando 60,7% dos votos já contabilizados.

De acordo com os números do New York Times, 20% dos boletins de voto ainda estão por contar neste distrito, mas já não é possível ao candidato republicano, Kevin Cookingham, recuperar a desvantagem para o lusodescendente.

