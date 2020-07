Turismo da Alemanha quer atrair portugueses

Hoje às 13:29 Facebook

Com o início do segundo semestre do ano, o Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha aumenta a comunicação B2C com o lançamento de uma página de Facebook para o mercado português.

Já há alguns anos que o Turismo da Alemanha tem estado continuamente a aumentar a sua presença no mercado português, sobretudo no B2B (imprensa e trade). Agora, o contacto com os consumidores finais vai ser reforçado pela presença na rede social Facebook. A página está disponível no seguinte endereço: www.facebook.com/TurismoDaAlemanha.

