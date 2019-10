Hoje às 15:16 Facebook

Em Abril deste ano, as irmãs Caitlyn, 32, e Courtney Fontes, 29, de origem portuguesa, receberam uma chamada telefónica da produção do programa "Family Restaurant Rivals", do canal Food Network.

"Seguiam-nos nas redes sociais e convidaram-nos a fazer parte do segundo episódio da primeira temporada do concurso, intitulado "You Can"t Pick Your Family" ("Família Não se Escolhe")".

