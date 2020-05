Universidade Aberta e Instituto Camões cooperam na "Formação para a Docência Digital e em Rede"

Hoje às 15:23 Facebook

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em colaboração com a Universidade Aberta (UAb), disponibilizou uma edição do curso "Formação para a Docência Digital e em Rede", coordenado por aquela universidade, para os professores do Ensino Português no Estrangeiro (EPE) dos ensinos básico, secundário e superior.

O objetivo do curso "Formação para a Docência Digital e em Rede" é "proporcionar aos docentes da rede EPE oportunidades de formação num domínio que a situação de emergência trouxe para a primeira linha da sua ação e que não deixará, certamente, no futuro de estar mais presente na sua atividade".

Na nota emitida pelo Camões, lê-se: "O presente curso constitui mais uma iniciativa no propósito de apoio aos docentes no desenvolvimento das suas competências de ensino a distância, demonstrando as 247 candidaturas recebidas o interesse que os docentes têm nestas matérias e o empenho que colocam na sua autoformação".

