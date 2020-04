Universidade da Califórnia estuda comunidade portuguesa durante a pandemia

Hoje às 11:48 Facebook

O Instituto Português Além-Fronteiras, instalado na Universidade Estadual da Califórnia, lançou um projeto para registar a experiência da comunidade luso-americana durante a pandemia da Covid-19, disse o presidente, Diniz Borges.

Através de um formulário que será disseminado em vários meios, portugueses e lusodescendentes residentes nos Estados Unidos vão poder descrever como a pandemia está a alterar as vidas e partilhar ideias, comentários, fotografias e vídeos.

"É importante documentar as vivências das pessoas, como é que isto nos está a afetar", afirma Diniz Borges. "Há coisas que precisam de ser documentadas porque as pessoas põem nas redes sociais, já não guardam em álbuns, e essas coisas estão a desaparecer", reconhece o presidente do Instituto Português Além-Fronteiras.

O plano é recolher testemunhos até ao final de maio, mas o prazo poderá ser alargado enquanto a vida das pessoas continuar sob as restrições impostas para travar a propagação da doença.

