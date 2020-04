Universidade de Aveiro ajuda Cabo Verde

Hoje às 13:47 Facebook

A Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (FCCV), está a ajudar a produzir e distribuir viseiras de proteção contra a Covid-19 para Cabo Verde, recorrendo a impressoras 3D.

A ideia é utilizar as impressoras 3D existentes nas duas Casas da Ciência que a FCCV instalou na cidade da Praia e no Mindelo, em Cabo Verde. "Agora com este problema da Covid-19, tive a ideia de contactar a Universidade de Cabo Verde para os ajudar a produzir e distribuir viseiras, porque lá [em Cabo Verde]estavam com dificuldade em obter estes equipamentos de proteção", revelou Pedro Pombo, diretor da FCCV.

O mesmo responsável referiu que, neste momento, a Universidade de Cabo Verde está a tentar obter apoio junto do Governo para comprar os consumíveis, nomeadamente os filamentos usados nas impressoras 3D.

Entretanto, a FCCV já começou a imprimir vários suportes de viseira para enviar para o país africano, juntamente com folhas de acetato e policarbonato, com os quais se podem fazer as viseiras. "Vamos mandar para Cabo Verde algumas peças impressas. A ideia é mandar para lá uma caixa com 100 suportes impressos, 100 folhas de acetato e 100 folhas já cortadas de policarbonato, para depois eles montarem", disse Pedro Pombo.

