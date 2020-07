Hoje às 14:10 Facebook

A Universidade do Luxemburgo lançou um glossário de termos e conceitos técnicos relacionados com a pandemia do novo coronavírus para ajudar a "compreender melhor a covid-19". A lista está disponível em inglês, francês e alemão.

O glossário foi elaborado por três investigadores da universidade luxemburguesa que condensaram numa só lista uma série de "definições e explicações breves para ajudar os leitores a compreender esta terminologia específica".

