Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

As inscrições para as aulas de português no Instituto Lusófono de Pontault-Combault (77), em França, vão decorrer no sábado, dia 5 de setembro.

A associação tem um protocolo com o Instituto Camões e aceita inscrições para alunos do primário, colégio e liceu. Também aceita inscrições para crianças a partir dos 4 anos de idade, e para adultos que aprendam o português como língua estrangeira.

Leia mais em LusoJornal